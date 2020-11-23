Fenerbahçe'nin başarısındaki sır ortaya çıktı!
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, 20 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon performansı yükselirken, başarısının sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Gençlerbirliği deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. F.Bahçe'de goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.
ZİRVENİN SAHİBİ 2 TANGOCU
Fenerbahçe'nin 9 maçta bulduğu 17 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı- Lacivertli santrforların attığı toplam gol sayısı ise sadece 3. Geride kalan haftalarda Samatta'nın 2, Cisse'nin 1 golü var.
HER MEVKİDEN GOLE KATKI VAR
Takımın en golcü isimleri 3'er golü bulunan Diego Perotti ve Jose Sosa. Stoperler, bekler, kanatlar, orta saha hemen her mevkiden goller geldi. Asistlerde de benzer bir durum söz konusu.
F.BAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR
8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor. (Takvim)
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