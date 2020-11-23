23 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe istatistikleri altüst etti! Rekor üstüne rekor...

F.Bahçe istatistikleri altüst etti! Kanarya rekora doymadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, takımı teknik direktör 'a emanet etmişti. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken istatistikleri altüst etti ve rekor üstüne rekor kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'de 'ni deplasmanda 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftada 6. galibiyetini alırken (2B/1M) 20 puana ulaştı. Bu ilk 9 haftalar baz alındığında Fenerbahçe'nin şampiyon olarak tamamladığı 2013-2014 sezonundan sonra en iyi dönemi. 2014'te 'la Nisan ayında rekorlarla zafere ulaşan Kanarya 9 haftalık periyotta 22 puan toplamıştı. ile eski kimliğine tekrar kavuşan sarı-lacivertliler, deplasman grafiğini de tersine çevirdi.

KABUSTU 'TATİL' OLDU

Geçtiğimiz sezon 17 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu yıl ilk 5 deplasmanda bu sayıya ulaştı. 1 de beraberlik elde eden takım 15 yıl sonra ligdeki en iyi deplasman başlangıcına imza attı. Geçen sezon deplasmanda 1 olan gol ortalaması da bu sezon 2.4'e taşındı. Takımda şimdiden 10 farklı oyuncu gol attı. Akan oyundaki gol sıkıntısı da başkentte aşıldı. 7 eksikle çıkılan maçta gol şov yapılması 'özlenen şampiyonluğun' habercisi olarak görülüyor. (Fotomaç)

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