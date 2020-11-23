23 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Diego Perotti'den büyük feda! Fenerbahçe'ye imza atmak için...

Tangocudan büyük feda! F.Bahçe'ye imza atmak için...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Roma'da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'nin transferde geri adım atmasını istemeyen Diego Perotti'nin, sarı-lacivertlilere gelmek için büyük bir fedakarlığa imza attığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'ye transferin son günü gelen Diego Perotti'nin imzası çok konuşulmuştu… Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu. Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti.

maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi. İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.

32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde ilginç bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu.

"OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre Perotti, yönetimle yaptığı görüşmede "Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerden oldukça etkilenen sarı-lacivertli yönetim de bunun üzerine yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BUZ HAVUZUNU ÇOK SEVİYOR!

Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı.

O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.

Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor. Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.

Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.

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