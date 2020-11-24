Max Kruse: Rekor önemsiz

F.Bahçe ile kontratını tek taraflı feshedip Union Berlin'e giden Max Kruse, deplasmanda Köln'ü 2-1 yendikleri maçta attığı golle 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaştı.

F.Bahçe ile kontratını tek taraflı feshedip Union Berlin'e giden Max Kruse, deplasmanda Köln'ü 2-1 yendikleri maçta attığı golle 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaştı. 17. penaltısında ilk kez kaçırarak rekor kırma şansını kaçıran Max, "7 maçtır yenilmiyoruz. Önemli olan bu, rekor değil" dedi.

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