23 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tango rüzgarı

F.Bahçe'de Tango rüzgarı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Yaz transfer döneminde kadrosuna Jose Sosa ve Diego Perotti'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu 2 oyuncudan maksimum verim aldı. İki oyuncu takıma toplam 7 gollük katkı sağladı.

Kanarya'da bu sezon 'Latin rüzgarı' esiyor. Sezon başında kadroya katılan Jose Sosa ile Diego Perotti kısa sürede takıma uyum sağlarken, hücum aksiyonlarına büyük güç kattı. Perotti henüz 3 maçta 3 gole ulaştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Antalya ve Gençlerbirliği deplasmanlarında aldığı kritik penaltılarla galibiyetin yolunu açarak 'çilingir' rolünü oynadı. 35 yaşındaki Sosa da 8 maçta 3 gol ve 1 asistle skora ciddi katkı sağladı. İki isim de rakiplerin şimdiden korkulu rüyası oldu.

İTALYA&ARJANTİN ONLARI KONUŞTU

Virgilio: Gençlerbirliği'ne iki gol atan Perotti, Fenerbahçe'de başrolde.

Romanews: Diego Perotti Fenerbahçe'de çok etkili oluyor.

Gazzetta Romanista: Perotti, Fenerbahçe'deki yeni macerasında müthiş bir adım attı.

El Grafico: Fenerbahçe, Perotti ve Sosa'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni geçti.

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