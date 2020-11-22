Fenerbahçe'ye 19'luk orta saha! Transferde Enner Valencia detayı
Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Genç oyunculara yatırım yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe, transferde vites arttırdı... Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın yeni gözdesi 19'luk Caicedo.
Fotomaç'ın derlediği haberde, genç oyunculara yatırım yapmak isteyen ve geleceğin takımını kurma hayalini barındıran sarı-lacivertlilerin gündemine 2001 doğumlu oyun kurucuyu aldığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan Moises Caicedo'nun Independiente del Valle ile olan sözleşmesinin Aralık 2024'e kadar devam ettiği belirtildi.
Independiente del Valle U20 takımında kariyerine başlayan Caicedo, 2018-19 sezonunda kulübün B takımına yükselirken, 2019-20 sezonunda da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Orta sahada görev alan Caicedo, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç futbolcu sarı lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia ile beraber Ekvador Milli Takım formasını 4 kez terletirken 1 gol kaydetti.
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