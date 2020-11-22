22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye 19'luk orta saha! Transferde Enner Valencia detayı

F.Bahçe'ye 19'luk orta saha! Transferde Valencia detayı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz dönemine damga vuran 'de çalışmalar hız kesmiyor. Genç oyunculara yatırım yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 'nın milli takımdan arkadaşı olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yu gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

, transferde vites arttırdı... Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın yeni gözdesi 19'luk Caicedo.

Fotomaç'ın derlediği haberde, genç oyunculara yatırım yapmak isteyen ve geleceğin takımını kurma hayalini barındıran sarı-lacivertlilerin gündemine 2001 doğumlu oyun kurucuyu aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli futbolcu 'nın milli takımdan arkadaşı olan 'nun Independiente del Valle ile olan sözleşmesinin Aralık 2024'e kadar devam ettiği belirtildi.

Independiente del Valle U20 takımında kariyerine başlayan Caicedo, 2018-19 sezonunda kulübün B takımına yükselirken, 2019-20 sezonunda da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Orta sahada görev alan Caicedo, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç futbolcu sarı lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia ile beraber Ekvador Milli Takım formasını 4 kez terletirken 1 gol kaydetti.

Flaş Mert Hakan yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş Mert Hakan yorumu! F.Bahçe'de sınavdan geçiyor Flaş Mert Hakan yorumu! "F.Bahçe'de sınavdan geçiyor"
F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi böyle duyurdular
Usta yazardan çarpıcı yorum! Tartışılacak birçok pozisyon var ama... Usta yazardan çarpıcı yorum! "Tartışılacak birçok pozisyon var ama..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör