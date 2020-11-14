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FENERBAHÇE

Edin Visca'dan Fenerbahçe çıkışı! Görüşme gerçekleşti...

Visca'dan F.Bahçe çıkışı! Görüşme gerçekleşti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

'nin kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Edin Visca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, Kulübü Başkanı ile görüşerek sarı-lacivertlilere gitmek istediğini ilettiği öğrenildi.

Başakşehirli Visca için tüm şartları zorlayan , son olarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti. Sarı-lacivertliler, cephesinden haber beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi. Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
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