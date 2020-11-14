14 Kasım 2020, Cumartesi
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Edin Visca'dan Fenerbahçe çıkışı! Görüşme gerçekleşti...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Edin Visca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek sarı-lacivertlilere gitmek istediğini ilettiği öğrenildi.
Başakşehirli Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, son olarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti. Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi. Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
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