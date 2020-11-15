15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam çok istekli!

Thiam çok istekli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mame Thiam, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sezon başındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Mame Thiam, idmanlardaki çalışkanlığıyla öne çıkmaya başladı. Hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin gözüne giren 28 yaşındaki futbolcunun ligin 9. haftasındaki sınavına da 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa formasıyla 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Senegalli, bu sezon hücuma henüz katkı sağlamadı.

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