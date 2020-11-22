Evren Turhan: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de sınavdan geçiyor

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Turhan, sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili "Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de sınavdan geçiyor." yorumunu yaptı.

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