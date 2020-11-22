22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku! Beşiktaş derbisinde yok

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Milli oyuncu derbide yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 10. haftasındaki dev derbide Pazar günü 'ı konuk edecek 'de adalesinde ikinci derece yırtık belirlenen , mücadelede forma giyemeyecek.

'in 10. haftasındaki dev derbide 'ı konuk edecek 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcusu , milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Pazar günü oynanacak derbide forma giyemeyecek. Adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen milli futbolcunun sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı öğrenildi.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YETİŞMESİ ZOR

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden 'ün de Beşiktaş maçına yetişmesinin zor olduğu ancak sağlık ekibinin tecrübeli futbolcuyu derbiye yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.

Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok

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