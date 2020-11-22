Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku! Beşiktaş derbisinde yok
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de adalesinde ikinci derece yırtık belirlenen Nazım Sangare, mücadelede forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbide forma giyemeyecek. Adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen milli futbolcunun sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı öğrenildi.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YETİŞMESİ ZOR
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş maçına yetişmesinin zor olduğu ancak sağlık ekibinin tecrübeli futbolcuyu derbiye yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.
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