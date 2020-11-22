22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa golle döndü

Sosa golle döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde maçında sakatlığı nedeniyle süre alamayan Jose Sosa ilk 11'de başladı ve takımı adına golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de Jose Sosa gollerine devam ediyor. maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi. İkinci yarının başında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, gol sayısını 3'e çıkarıp Perotti ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sosa'nın golü bu sezon Fenerbahçe'nin attığı en organize gol olarak da dikkat çekti. Sağ kanattan gelişen atakta Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına giren Arjantinli oyuncu, sağ ayağıyla topu uzak kale direğinin dibine gönderdi. Sosa daha önce ve Göztepe'ye penaltıdan iki gol atmıştı.

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