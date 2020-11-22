Fenerbahçe'de Jose Sosa golle döndü
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle süre alamayan Jose Sosa ilk 11'de başladı ve takımı adına golünü kaydetti.
Fenerbahçe'de Jose Sosa gollerine devam ediyor. Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi. İkinci yarının başında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, gol sayısını 3'e çıkarıp Perotti ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sosa'nın golü bu sezon Fenerbahçe'nin attığı en organize gol olarak da dikkat çekti. Sağ kanattan gelişen atakta Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına giren Arjantinli oyuncu, sağ ayağıyla topu uzak kale direğinin dibine gönderdi. Sosa daha önce Çaykur Rizespor ve Göztepe'ye penaltıdan iki gol atmıştı.
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