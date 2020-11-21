Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan Gençlerbirliği maçı öncesi flaş 'milli maç' yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, "Milli takıma ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de milli maç sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberi

Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"MİLLİ MAÇ SONRASI MAÇLAR ÖNCESİ FİKSTÜRÜMÜZ NE KADAR DOĞRU PLANLANDI YA DA PLANLANMADI GÖRÜYORUZ"

Milli takıma ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de milli maç sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz.

"BUNUN PLANLANMASI DOĞRU YAPILIRSA HERKES DAHA MUTLU OLACAK"

Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil.

"OZAN'I KORUMAMIZ LAZIM"

7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım.

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