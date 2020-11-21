21 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan Gençlerbirliği maçı öncesi flaş 'milli maç' yorumu!

Erol Bulut'tan flaş 'milli maç' yorumu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, " ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberi

'un maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"MİLLİ MAÇ SONRASI MAÇLAR ÖNCESİ FİKSTÜRÜMÜZ NE KADAR DOĞRU PLANLANDI YA DA PLANLANMADI GÖRÜYORUZ"

ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz.

"BUNUN PLANLANMASI DOĞRU YAPILIRSA HERKES DAHA MUTLU OLACAK"

Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil.

"OZAN'I KORUMAMIZ LAZIM"

7 oyuncumuz bizimle yok. milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'tan flaş karar! 3 yıldız ilk 11'de yok Erol Bulut'tan flaş karar! 3 yıldız ilk 11'de yok
Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak
Fenerbahçe 'sağ' selamet! 7 eksik... Fenerbahçe 'sağ' selamet! 7 eksik...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör