22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe dış sahada fark yarattı! "Deplasman Kralı"

F.Bahçe dış sahada fark yarattı! Deplasman Kralı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. 9. hafta geride kalırken maç fazlasıyla lider konumda bulunan Fenerbahçe, dış sahadaki performansıyla fark yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasman karnesi büyülüyor... Sarı-lacivertli takım, dün karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puan aldı.

ŞUTLARDA ZİRVEDE!

Sabah'ın derlediği habere göre; dış sahada oynadığı mücadelelerde istatistiklerde rakiplerine fark atan Kanarya, iç sahada attığı isabetli şut (4) değerinde 14, şut (13,3) değerinde ise 6. olurken, deplasmanda ise her iki alanda da ligin en iyisi durumunda. Erol Bulut'un öğrencileri, Ülker Stadyumu dışında oynadığı karşılaşmalarda maç başına 7 isabetli şut ve 19,8 şut karnesi yakaladı. Kanarya aynı zamanda deplasmanın en çok gol atan (12) ekibi olurken, iç sahada lig 11.'si olduğu rakip atağı kesme karnesinde dış sahada 2. sırada bulunuyor.

F.Bahçe yıldızlarıyla çok farklı! haberin devamı

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