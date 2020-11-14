14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kruse sıkıntısı!

F.Bahçe'de Kruse sıkıntısı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

'de Kruse sıkıntısı artmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin, 'ın Ruiz davasında olduğu gibi olan gelişmeler yüzünden davayı kaybetme riski ortaya çıktı.

'nın Victor Ruiz konusunda 'ı suçlu bulması 'nin gözünü korkuttu. Siyah-beyazlıların İspanyol stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarılacivertliler Ruiz dosyasını talep etti. Ruiz'e pandemi döneminde 2 ay ödeme yapılmadığı için FIFA, Beşiktaş'ı haksız buldu. Fenerbahçe'nin Kruse konusunda durumu benzerlik gösteriyor. Bu yüzden sarı-lacivertlileri sıkıntı bastı.
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