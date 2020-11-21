Fenerbahçe 'sağ' selamet! 7 eksikle gidildi
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, Başkent'e 7 eksikle gitti. Sarı-lacivertlilerde sağ bek Gökhan Gönül ve Nazım Sangare ile sağ kanat Enner Valencia'nın sakatlıkları bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de eksikler nedeniyle kadroda zorunlu rotasyon olacak. Özellikle sağ bekte Gökhan Gönül ile Nazım Sangare ikilisinin birlikte sakatlanması teknik heyeti zor durumda bıraktı. Erol Bulut'un bu mevkide Lemos ya da Ozan Tufan'a görev vermesi bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Valencia'nın yerine de Perotti ya da Mert Hakan'dan birisi oynayacak. Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Jose Sosa ise formasını geri alacak.
7 EKSİKLE GİDİLDİ
Sarı-lacivertli takımda sakatlık ve Covid-19 tanısı nedeniyle Gökhan Gönül, Sangare, Valencia, Ademi, Tolga, Harun ve Sinan, Ankara'ya götürülmedi.
Kadroda şu isimler yer aldı:
Altay, Oytun, Gürkan, Tisserand, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Eyüp, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Perotti, Samatta, Cisse.
SANGARE BİTİREMEDİ
Kanarya hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare idmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktığı açıklandı. Gökhan Gönül ile Harun Tekin'in tedavilerine ise devam edildi.
SiNAN GÜMÜŞ İDMANA KATILMADI!
Sinan Gümüş, Kemal Ademi (gribal enfeksiyon) ve Tolga Ciğerci (adalesinde 2. derece yırtık) dünkü antrenmana katılmadı. Geçtiğimiz akşam takımda ikinci bir ismin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. O oyuncunun Sinan olduğu ifade ediliyor. Ekvador Milli Takımı'ndaki Enner Valencia'nın testi de pozitif çıkmıştı. (Fotomaç)
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