16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kemal Ademi siftah yaptı!

Kemal Ademi siftah yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

'de transferin son gününde transfer edilen sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.

formasıyla 3 resmi maçta 26 dakika sahada kalan , hazırlık maçına 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk golünü atan 24 yaşındaki forvet, futboluyla da tam puan aldı.
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