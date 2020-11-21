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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kaio Jorge'yi takip ediyor!

Kanarya Jorge'yi takip ediyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Fenerbahçe, bir yandan sezon sonu şampiyonluk hesapları yaparken öbür yandan da geleceğin kadrosunu kurmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Santos'ta forma giyen Kaio Jorge'yi takip ediyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun genç santrforun menajeriyle zoom üzerinden bir görüşme yaptığı ve bilgi aldığı da iddialar arasında... Scout ekibinin, Kaio'nun maçlarını izleyerek rapor hazırlayacağı belirtildi. Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Kaio'yu Avrupa'dan birçok takımın da radara aldığı, şartların oluşması halinde kadroya katılmasının planlandığı ifade edildi.

SÜPER YETENEK

1.76 boyundaki Kaio, Santos'ta 30 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Brezilya'da şimdiden tanınan Jorge'nin piyasa değeri 12 milyon euro. (Fotomaç)

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