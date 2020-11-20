Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Nazım Sangare...
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de Milli Takım'da sakatlanan Nazım Sangare bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2.derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.
Fenerbahçe Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları