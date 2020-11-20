20 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Nazım Sangare...

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Süper Lig'in 9'uncu haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Milli Takım'da sakatlanan Nazım Sangare bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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ve 'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2.derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Fenerbahçe Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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