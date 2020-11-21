21 Kasım 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de zorunlu rotasyon! Ozan Tufan...
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya 7 eksikle gitti. Sağ bekte sıkıntıya girdi. Gökhan ve Nazım’ın yokluğunda görev Ozan’ın olacak gibi duruyor.
Süper Lig'in en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi kadro sıkıntısına girdi. Kovid testi pozitif çıkan Valencia ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakat olan Gökhan Gönül ile kaleci Harun Tekin'e, Nazım Sangare, enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ve adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga Ciğerci'nin de eklenmesi planları bozdu. Gökhan'ın yokluğunda sağ bekte görev alması beklenen Nazım milli takımdan sakat döndü. Teknik heyetin, sağ beke daha önce 18 kez bu bölgede görev yapan Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo, Sosa ve Pelkas üçlüsü mücadele edecek. Kanatlarda Samatta ve Perotti'nin bindirmeleriyle ileride Cisse gol arayacak. (Sabah)
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