21 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yedek golcü Papiss Cisse!

Yedek golcü Papiss Cisse!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi , takımda yedek golcü rolünü üstleniyor. Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile oynayacağı maça Senegalli futbolcunun yine yedekte başlaması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

maçında oyuna girdikten sonra 1 gol+1 asistle galibiyeti getiren , 'un Ankara'da da gizli silahı olacak. Yedek soyuncak Senagalli forvetin ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. 35 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen idmanlarda çalışkanlığı ile göz dolduruyor.

Kanarya Jorge'yi takip ediyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya Başkent'te sahne alıyor! İşte Bulut'un Gençlerbirliği maçı 11'i Kanarya Başkent'te sahne alıyor! İşte Bulut'un Gençlerbirliği maçı 11'i
Fenerbahçe 'sağ' selamet! 7 eksik... Fenerbahçe 'sağ' selamet! 7 eksik...
Ada'da 'Tufan' sesleri! Devre arasında... Ada'da 'Tufan' sesleri! Devre arasında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör