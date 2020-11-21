Erol Bulut'tan 5-1 yorumu! "Performansımız iyi değildi"
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe, Gençlerbirliğini 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut flaş açıklamalarda bulundu. Bulut, "5-1 kazandık ama performansımız iyi değildi. Rakip özellikle 2. yarı biraz baskı kurdu." dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Maçı değerlendiren Erol Bulut, "Maçı kazanmak istiyorduk. Milli maçlardan sonra karşılaşmalar her zaman zor oluyor. Oyuncular üst seviyede olamıyor. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Ama yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Güzel bir galibiyet aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Rakibe de bir kaç pozisyon verdik, çok net olmasa da. Rakip özellikle 2. yarı biraz baskı kurdu. O anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım. Rakibin üzerimize gelmesine izin vermememiz lazım" dedi.
Takımın genel durumunu ise Erol Bulut, "23 futbolcumuz var. Hepsi hazır olmalı. Herkese şans gelir. Onu en iyi şekilde değerlendirmesi lazım. Bugün bu 11 oynadı. Haftaya farklı oynayabilir. Herkesi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu sezon sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sakatlıklar, kart cezalıları olacak. 7 oyuncumuz burada yoktu. Diğer arkadaşlarımız en güzel performansını sahaya yansıttılar ve güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
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