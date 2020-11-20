Son dakika haberi: Alex Perez Fenerbahçe Beko'da!
Son dakika haberi... ING Basketbol Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.
THY EuroLeague'de alınan üst üste sonuçların ardından takımı güçlendirme kararı alan Fenerbahçe Beko, yurt içinden transfer yaptı.
Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir forması giyen Alex Perez'i kadrosuna kattı. Bahçeşehir'den yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko'yla anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Meksikalı guard, bu sezon Bahçeşehir'de ligde 10 maçta 8,1 sayı, 2,4 ribaund ve 6 asist ortalaması yakaladı. 27 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Zalgiris'te de forma giymişti.
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