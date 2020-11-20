20 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika haberi: Alex Perez Fenerbahçe Beko'da!

Meksikalı oyuncunun F.Bahçe'ye transferi açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Son dakika haberi... ve ekiplerinden Beko, 'nde forma giyen Meksikalı oyun kurucu 'i kadrosuna kattı.

'de alınan üst üste sonuçların ardından takımı güçlendirme kararı alan Beko, yurt içinden yaptı.

Sarı-lacivertliler, Süper Ligi'nde Bahçeşehir forması giyen 'i kadrosuna kattı. Bahçeşehir'den yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda 'yla anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Meksikalı guard, bu sezon Bahçeşehir'de ligde 10 maçta 8,1 sayı, 2,4 ribaund ve 6 asist ortalaması yakaladı. 27 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Zalgiris'te de forma giymişti.

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