Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika haberi! Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmaya 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, kamp kadrosu belli oldu. Kadroda; elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olan kaleci Harun Tekin başta olmak üzere birkaç önemli isim daha yer almadı.

İŞTE KADRODA OLMAYAN İSİMLER:

• Tolga Ciğerci

• Enner Valencia

• Gökhan Gönül

• Harun Tekin

• Kemal Ademi

• Sinan Gümüş

• Nazım Sangare

İşte kadroda yer alan isimler...

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