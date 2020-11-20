20 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

G.Birliği maçı kadrosu açıklandı! Tam 7 eksik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Son dakika haberi! 'in 9. haftasında ile karşılaşacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmaya 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

'in 9. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'nin, kamp kadrosu belli oldu. Kadroda; elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olan kaleci başta olmak üzere birkaç önemli isim daha yer almadı.

İŞTE KADRODA OLMAYAN İSİMLER:

• Tolga Ciğerci
• Enner Valencia
• Gökhan Gönül
• Harun Tekin
• Kemal Ademi
• Sinan Gümüş
• Nazım Sangare

İşte kadroda yer alan isimler...

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