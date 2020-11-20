21 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

EuroLeague: Real Madrid 94-74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe deplasmanda Madrid'e direnemedi Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'in (Avrupa Ligi) 10. haftasında temsilcimiz , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi 94-74 kazandı.

Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan , soyunma odasına 49-36 üstün gitti.

İkinci devrede de 'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

SKORLAR

İlk çeyrek: Real Madrid 28-12 Fenerbahçe Beko

İlk yarı: Real Madrid 49-36 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Real Madrid 72-51 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek: Real Madrid 94-74 Fenerbahçe Beko

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