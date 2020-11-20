A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyon, Sarıca'dan boşalan başantrenörlük görevi için son olarak Tofaş'ı çalıştıran Orhun Ene ile prensip anlaşması sağladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.
Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.
LARKIN KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI YAŞANDI
Milli Takım'da Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının sebeplerinden birinin de tecrübeli çalıştırıcının Türk pasaportu alan Shane Larkin'in takıma alınması konusunda federasyon ile fikir ayrılığı yaşanması olduğu öğrenildi.
ORHUN ENE İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun son olarak Tofaş'ı çalıştıran Orhun Ene ile prensip anlaşması sağladığı belirtildi.
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