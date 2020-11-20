20 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Selçuk Şahin: Burada olmak büyük gurur

Burada olmak büyük gurur
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Fenerbahçe'de idari koordinatör görevine getirilen , ilk kez konuştu. Şahin, "Bu kulübe hizmet etmek büyük gurur" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

İlk 8 maçlık süreçle sözlerine başlayan Şahin, "Tamamen yeni bir takımız. Bana göre ilk virajı çok iyi döndük. Bundan sonraki süreç bize her geçen gün daha olumlu yansıyacaktır. Hangi mevkide olursa olsun bu kulübe hizmet edebilmek benim için büyük bir şeref ve gururdur" ifadelerini kullandı. , sözlerine şöyle devam etti: "Takımla alakalı raporları ben alıyorum, Emre'ye (Belözoğlu) iletiyorum. Hocayla sürekli diyalog halindeyiz. Hocayı rahat ettirmek, konforunu sağlamak bizim adımıza çok önemli. Her geçen gün biz de bir şeyler öğreniyoruz. Bu kulübe hizmet edebilmek, tesislerin kapısından içeri girebilmek gerçekten çok büyük keyif. F.Bahçe çalışanıyım ve bu benim için büyük bir gurur ve şeref."

Semih Şentürk resmen Fenerbahçe'de! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig devine geleceğin yıldız adayı! Sözleşme yenilemedi Süper Lig devine geleceğin yıldız adayı! Sözleşme yenilemedi
F.Bahçe'ye genç kanat! Yeniden gündeme geldi F.Bahçe'ye genç kanat! Yeniden gündeme geldi
Kanarya eskiye dönüyor! Milenyum ruhu Kanarya eskiye dönüyor! "Milenyum ruhu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör