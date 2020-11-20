Fenerbahçe'de Selçuk Şahin: Burada olmak büyük gurur
Fenerbahçe'de idari koordinatör görevine getirilen Selçuk Şahin, ilk kez konuştu. Şahin, "Bu kulübe hizmet etmek büyük gurur" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
İlk 8 maçlık süreçle sözlerine başlayan Şahin, "Tamamen yeni bir takımız. Bana göre ilk virajı çok iyi döndük. Bundan sonraki süreç bize her geçen gün daha olumlu yansıyacaktır. Hangi mevkide olursa olsun bu kulübe hizmet edebilmek benim için büyük bir şeref ve gururdur" ifadelerini kullandı. Selçuk Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Takımla alakalı raporları ben alıyorum, Emre'ye (Belözoğlu) iletiyorum. Hocayla sürekli diyalog halindeyiz. Hocayı rahat ettirmek, konforunu sağlamak bizim adımıza çok önemli. Her geçen gün biz de bir şeyler öğreniyoruz. Bu kulübe hizmet edebilmek, tesislerin kapısından içeri girebilmek gerçekten çok büyük keyif. F.Bahçe çalışanıyım ve bu benim için büyük bir gurur ve şeref."
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