18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Semih Şentürk resmen Fenerbahçe'de!

Semih Şentürk resmen Fenerbahçe'de!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'nin efsane futbolcularından geri döndü. Sarı-lacivertli ekip paylaşımda, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

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