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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam hırs küpü!

Mame Thiam hırs küpü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Bol alternatifli hücum hattına sahip Fenerbahçe'de, Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla göz doldurdu. oyuncu idmanlardaki hırsıyla ön plana çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertlilerin gol bölgesindeki oyuncuları farklı zamanlarda sakatlıklar yaşarken, Thiam hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hırsı ve idmanlardaki çalışkanlığıyla hocası Erol Bulut'un gözüne giren futbolcu, antrenman maçlarında attığı gollerle de dikkat çekiyor. Özellikle bu hafta başından beri yapılan çalışmalarda performansıyla fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, "Burası Fenerbahçe ve rekabet üst düzeyde. Ancak bu rekabet beni güçlendiriyor. Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Sıra bana geldiğinde de sahaya çıkıp en iyisini yapacağım" sözlerini sarfediyor.

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