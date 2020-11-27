Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş derbi göndermesi
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi siyah beyazlılar ezeli rakibine sosyal medyadan flaş bir gönderme yaptı. İşte o paylaşım...
Süper lig'in 10. haftası zorlu bir karşılaşmaya sahne olacak.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ı konuk edecek.
29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme geldi.
Siyah-bneyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. 😏 pic.twitter.com/uLDuF6ozg4
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