27 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş derbi göndermesi

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş derbi göndermesi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi siyah beyazlılar ezeli rakibine sosyal medyadan flaş bir gönderme yaptı. İşte o paylaşım...

'in 10. haftası zorlu bir karşılaşmaya sahne olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni 5-1'lik skorla deviren evinde 'i 3-2 mağlup eden 'ı konuk edecek.

29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme geldi.

Siyah-bneyazlılar hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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