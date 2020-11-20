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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın akıbeti belli oldu!

Ömer Faruk'un akıbeti belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 17 yaşındaki yıldızın takımdaki akıbeti belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinden ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtilmişti.

Sarı-lacivertli taraftarların da takımdaki son durumunu merak ettiği Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Faruk'un değerli bir isim olduğunu ve takım için önemli olduğunun altını çizmişti.

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Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği imza gerçekleşecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile sözleşme uzatacağı kaydedildi.

Genç oyuncuyla sözleşme yenileyecek olan Kanarya, daha sonra futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralayacak. (FOTOMAÇ)

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