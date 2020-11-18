Yarmolenko Fenerbahçe'ye mi geliyor? Açıklandı!
Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. West Ham United forması giyen Yamolenko, sarı-lacivertli ekip ile anılırken, yıldız ismin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcadığı Andriy Yarmolenko konusunda Ukrayna basınından flaş bir yorum geldi.
Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer için bizzat devrede olduğu bilinirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını düşündüğünü söyledi.
Ukraynalı gazeteci konu ile ilgili yaptığı yorumda; "Şu anda herhangi bir varsayımda bulunmamız doğru olmaz. West Ham United'ın Yarmolenko'yu serbest bırakmak istediğini biliyorum. Ancak o acele etmeyecek. Yarmolenko'nun yakın gelecekte Fenerbahçe'ye gideceğine inanmıyorum. Ukrayna'ya dönmesinin kendisi açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum." dedi.
(Fotomaç)
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