18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yarmolenko Fenerbahçe'ye mi geliyor? Açıklandı!

O yıldız Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Flaş açıklama!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

Ocak ayı çalışmalarına başlayan için flaş bir iddia ortaya atıldı. forması giyen Yamolenko, sarı-lacivertli ekip ile anılırken, yıldız ismin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

'nin ara döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcadığı Andriy konusunda basınından flaş bir yorum geldi.

Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer için bizzat devrede olduğu bilinirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Ukraynalı gazeteci konu ile ilgili yaptığı yorumda; "Şu anda herhangi bir varsayımda bulunmamız doğru olmaz. West Ham United'ın Yarmolenko'yu serbest bırakmak istediğini biliyorum. Ancak o acele etmeyecek. Yarmolenko'nun yakın gelecekte Fenerbahçe'ye gideceğine inanmıyorum. Ukrayna'ya dönmesinin kendisi açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum." dedi.

(Fotomaç)

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