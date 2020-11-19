Fenerbahçe'de Mauricio Lemos göz doldurdu

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından söz ettirmeyi planlıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko'yu gündemine aldı. Ukraynalı oyuncuda ise bu süreçte flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri