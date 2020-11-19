19 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos göz doldurdu

Lemos göz doldurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mauricio Lemos, son 2 Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Uruguaylı yıldız, antrenmanlardaki performansıyla göz doldurdu.

Son iki lig maçında yedek soyunan Lemos, idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Tekrar formayı giymek isteyen Uruguaylı stoper, antrenmanlardaki çalışkanlığıyla teknik heyete mesaj gönderiyor.

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