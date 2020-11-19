19 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da idari ekibe Zarko Cabarkapa katıldı!

Fenerbahçe Beko'da idari ekibe Zarko Cabarkapa katıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

İdari ekibinde yeniliğe gitti. Fenerbhaçe tarafından resmen duyuruldu. Peki, Zarko Cabarkapa kimdir?

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, basketbolculuk kariyerinde ekiplerinden ve gibi takımlarda forma giymiş, idarecilik geçmişinde ise organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmış olan ile "Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü" (Player Personnel / Scouting Director) olarak anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

ZARKO CABARKAPA KİMDİR?

21 Mayıs 1981'de Zrenjanin'de dünyaya gelen Zarko Cabarkapa, basketbolculuk kariyerinde uzun forvet pozisyonunda oynuyordu. Zarko Cabarkapa, 1997-2001 yılları arasında Beopetrol, 2001-2003 yıllarında ise Buducnost forması giydi. 2003 NBA Draft'ında Phoenix Suns tarafından 17. sırada seçilen Cabarkapa, 2003-2005 sezonlarında bu takımla NBA macerasına başladı. NBA tecrübesine 2005-2007 yıllarında Golden State Warriors ile devam eden Cabarkapa, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle oyunculuk kariyerine genç yaşta nokta koymak zorunda kaldı. Cabarkapa, aynı zamanda Yugoslavya 'nı da birçok farklı yaş grubunda temsil etti. Zarko, 2002 yılında Takımı ile Indianapolis'te Fiba Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Oyunculuk yıllarının ardından idarecilik kariyerine başlayan Zarko Cabarkapa, 2015-2019 yılları arasında Adriyatik Ligi'nde sportif direktör olarak görev yaptı. Son olarak 2019-20 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktörlük yaptı.

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