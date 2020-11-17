17 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye iki iyi haber! Çalışmalara başladılar

F.Bahçe'ye iki iyi haber! Çalışmalara başladılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta ve Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, sakatlıktan tamamen kurtuldu ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Jose Sosa ile Mbwana Samatta'dan iyi haber geldi...

Fenerbahçe'nin iki yıldızı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşması öncesi takımlara çalışmalara başladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan iki futbolcunun da Başkent deplasmanında oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Arjantinli maestro, bu sezon oynadığı 7 lig maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken, Tanzanyalı golcü ise forma giydiği 6 lig karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fotomaç)

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