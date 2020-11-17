17 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Süper Lig'in rotasyonu bol kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Teknik Direktör Erol Bulut Gençlerbirliği maçında Enner Valencia'nın yerine Mert Hakan Yandaş'ı oynatacak. İşte Fenerbahçe'nin kadro rotasyonu...

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

gerek yaptığı transferler, gerekse ligde şu ana kadar gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin teknik patronu lig maratonunu minimum kayıpla tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Özellikle dönemindeki gayretiyle takımda büyük bir değişim yaratmayı başaran 'da şu ana dek alınan güzel sonuçlarda en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyor.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda sportif direktörü , geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuya değinirken, transferlerden de bahsetmiş ve 'a ayrı bir parantez açarak "Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi."

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

"Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

döneminde en çok 'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." diye de ekledi.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Ancak şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 'de yalnızca 6 maçta 92 dakika sahada yer alabilen , geçtiğimiz günlerde forma şansı bulamaması üzerine "Bu şekilde futbolu unutacağız. Beklentimiz bu değildi" diye sitem etmeye başlarken, 'la görüşüp isyan bayrağı açtığı öğrenilmişti.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Milli takımda olan ve gerçekleştirilen test sonrası pozitif olduğu öğrenilen 'dan gelen bu haberin ardından gözler 'a çevrildi.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçında da teknik heyetten tam puan alan genç futbolcu 'deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı.

Corona virüsüne yakalanan Valencia yerine Mert Hakan Yandaş 11'e | Erol Bulut'tan revizyon...

Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 70 dakika boyunca attığı etkili paslarla Karagümrük savunmasına zor anlar yaşatıp, arkadaşlarına pozisyonlar hazırlarken, ile oynanacak 9. hafta maçına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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