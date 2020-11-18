18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe açık ara önde

Fenerbahçe açık ara önde
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Sosyal medyada en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, ekim ayında Facebook'ta en çok etkileşimi olan takımlar arasında zirveye çıktı.

Sosyal medyada en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, ekim ayında Facebook'ta en çok etkileşimi olan takımlar arasında zirveye çıktı. 6.74 milyon etkileşimle ilk sırayı alan Fenerbahçe'yi, 2.23 milyonla Galatasaray, 848 binle Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 715 binlik etkileşimle Beşiktaş, 331 binle de takip etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Samatta ve Sosa... F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Samatta ve Sosa...
Erol Bulut kararını verdi! İşte G.Birliği maçı 11'i Erol Bulut kararını verdi! İşte G.Birliği maçı 11'i
İngilizlerden Ömer yorumu: Yeni Mesut Özil İngilizlerden Ömer yorumu: Yeni Mesut Özil
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör