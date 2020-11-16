16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu dümene geçti! Konya yenilgisi sonrası...

Belözoğlu dümene geçti! Konya yenilgisi sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

'de erken uyarı sistemi harekete geçti. Sportif Direktörü oyuncuların enerjilerinin en üst seviyede olmasını istiyor. Futbolcularla yüz yüze görüşmeler yapan Belözoğlu, aynı zamanda oyuncuların aileleriyle de bir araya geliyor.

'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören , hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.

Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

YEMEKLERDE BULUŞUYORLAR

Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.

Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor. (Takvim)

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