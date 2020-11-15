15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı!

F.Bahçeli futbolcunun elmacık kemiği kırıldı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada , ile hazırlık maçına çıktı. Mücadelede sarı-lacivertlilerin kalecisi 'in yüzüne Jimmy Durmaz'ın kramponu geldi ve 31 yaşındaki kaleci oyuna devam edemedi. Tecrübeli eldivenin sağ elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Milli karşılaşmalar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, - maçında sarı-lacivertliler sakatlık şoku yaşadı.

Mücadelenin 60. dakikasında Jimmy Durmaz'la karşı karşıya kalan kaleci , yaptığı müdahale sonrasında Durmaz'dan darbe yedi.

31 yaşındaki kalecinin sağ elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

İŞTE O POZİSYON:

Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Mikael Askarov sürprizi! Fenerbahçe'de Mikael Askarov sürprizi!
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova!
F.Bahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut... F.Bahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör