08 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta derin uykuda

Samatta derin uykuda
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2020

İlk onbirde çıktığı ilk karşılaşmada Fatih Karagümrük’e 2 gol birden atan Samatta 4 haftadır sessizliğe büründü.

'de suskunluğunu 4 maça taşıdı. Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tanzanyalı oyuncu, ilk onbirde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 2 gol atarak hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak daha sonra adeta stop etti. Üç haftadır gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu dün de girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Sahada etkisiz bir görüntü çizen Samatta'yı teknik direktör Erol Bulut 69. dakikada oyundan alarak, yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den sert tepki! Hakem camiasını uyarıyorum F.Bahçe'den sert tepki! "Hakem camiasını uyarıyorum"
Toroğlu'dan çarpıcı sözler! Maçın kahramanı ve mimarı... Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Maçın kahramanı ve mimarı..."
Bulut'tan flaş değerlendirme! Basit hatalar yapmamalıydık Bulut'tan flaş değerlendirme! "Basit hatalar yapmamalıydık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör