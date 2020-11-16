16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

F.Bahçe'ye müjdeli haber! Beşiktaş derbisinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Fenerbahçe'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Enner 'nın 10. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olup olmayacağı merak ediliyordu. Ekvadorlu futbolcunun kritik karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

camiasında yayılan corona virüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Covid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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