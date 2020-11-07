07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre Sakçı MVP seçildi

Emre Sakçı MVP seçildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, dünyanın önde gelen yüzücülerini geride bırakarak haftanın 'si oldu.

Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, dünyanın önde gelen yüzücülerini geride bırakarak haftanın 'si oldu. Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.29 ile Avrupa rekoru kırarken, aynı disiplinde 50 metre skins yarışını da birinci bitirmiş, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında ise 55.97'la ikinci olarak Açık Yaşta rekoru kırmıştı.
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