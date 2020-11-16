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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

A Milli Futbol Takımı'nda Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın kadroya dahil edilmesiyle birlikte dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Sarı-lacivertliler, Altay'ın milli takıma alınmasıyla birlikte tarihi geleneği devam ettirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:41
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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'nin tarihsel bir geleneği dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

Kaleci Altay Bayındır'ın son anda A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesiyle sarı-lacivertli kulüpteki önemli bir kültür devam etti.

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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

1992'de Engin İpekoğlu ile başlayan daha sonra Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar devam eden 'milli kaleciler' geleneği Altay Bayındır'la resmen sürdürülüyor.

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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

Bu sezon Fenerbahçe'de 1 numaralı formayı giyen ve yükselen performansıyla öne çıkan 22 yaşındaki Altay, uzun süredir U21 Milli Takımı'nda yer alıyordu.

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Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi gelenek! Altay Bayındır bayrağı devraldı

Gökhan Akkan'ın kadrodan çıkarılmasıyla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edilen genç eldiven, Fenerbahçe'deki milli takım bayrağını devraldı.

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