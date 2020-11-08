Fenerbahçe'de Diego Perotti etkisizdi

Diego Perotti, geçen haftayı arattı. Arjantinli, Antalya'da oyuna 62. dakikada dahil olmuştu. O maçta penaltı kazandırıp, topu ağlara yollayarak 3 puanı almıştı. Dün 45'te Thiam'ın yerine giren Perotti çok etkisizdi.

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Diego Perotti, geçen haftayı arattı. Arjantinli, Antalya'da oyuna 62. dakikada dahil olmuştu. O maçta penaltı kazandırıp, topu ağlara yollayarak 3 puanı almıştı. Dün 45'te Thiam'ın yerine giren Perotti çok etkisizdi. Açtığı 3 ortada ve çektiği 1 şutta isabet yakalayamadı. 5 mücadelenin ikisini de kaybetti.