15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

F.Bahçe'den tatsız prova!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

'in 9. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 3-3 berabere bitti.

'in 9. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 3-3 berabere bitti.

Fenerbahçe'nin gollerini; Papiss Cisse, Serhat Ahmetoğlu ve Kemal Ademi kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golleri ise, Erik Sabo, Alparslan Erdem ve Artur Sobiech attı.

Mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı!

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