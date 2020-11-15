Fenerbahçe 3-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 3-3 berabere bitti.

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 3-3 berabere bitti.



Fenerbahçe'nin gollerini; Papiss Cisse, Serhat Ahmetoğlu ve Kemal Ademi kaydetti.



Fatih Karagümrük'ün golleri ise, Erik Sabo, Alparslan Erdem ve Artur Sobiech attı.



Mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

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