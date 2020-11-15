15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün dönüş tarihi belli oldu!

Gökhan Gönül'ün dönüş tarihi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan 'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli sağ bek, ligin 11. haftasında oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertlilerin önceki günkü idmanında sakatlanan 'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Kasık bölgesinde yırtık bulunan Fenerbahçe kaptanının 11. haftada oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. ve maçlarında oynayamayacak olan Gökhan'ın yerine Sangare sağ bekte görev yapacak.

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