Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli sağ bek, ligin 11. haftasında oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertlilerin önceki günkü idmanında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Kasık bölgesinde yırtık bulunan Fenerbahçe kaptanının 11. haftada oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında oynayamayacak olan Gökhan'ın yerine Sangare sağ bekte görev yapacak.

DİĞER