Stefano Okaka'dan F.Bahçe yanıtı! "Transferim konusunda..."
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Stefano Okaka, hakkında çıkan bu iddialar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Okaka, "Fenerbahçe'den teklif almadım bu haberler yalan" dedi.
Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan futbolcu Stefano Okaka'nın ismi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'yle anılmıştı.
31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına İtalya Milli Takım kampında cevap verdi.
"YANLIŞ ŞEYLER YAZIYORLAR"
Il Gazzettino'ya konuşan Okaka, Fenerbahçe iddiaları hakkında, "Bu konuda şaka yapmıyorum. Hakkımda yazılan yanlış şeyler var. Udinese ile ilişkilerim harika ve burada mutluyum" ifadesini kullandı.
Udinese ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Okaka, bu sezon 7 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları