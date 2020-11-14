14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Stefano Okaka'dan F.Bahçe yanıtı! "Transferim konusunda..."

Okaka'dan F.Bahçe yanıtı! Transferim konusunda...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

döneminde adı ile anılan , hakkında çıkan bu iddialar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Okaka, "Fenerbahçe'den teklif almadım bu haberler yalan" dedi.

Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan futbolcu 'nın ismi, yaz döneminde 'yle anılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına İtalya kampında cevap verdi.

"YANLIŞ ŞEYLER YAZIYORLAR"

Il Gazzettino'ya konuşan Okaka, Fenerbahçe iddiaları hakkında, "Bu konuda şaka yapmıyorum. Hakkımda yazılan yanlış şeyler var. Udinese ile ilişkilerim harika ve burada mutluyum" ifadesini kullandı.

Udinese ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Okaka, bu sezon 7 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

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