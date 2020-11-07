07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kruse’den ‘yangın’ itirafı

Kruse’den ‘yangın’ itirafı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Max Kruse, Fenerbahçe'de oynarken nargile ile yatağını yaktığını itiraf etti.

Max Kruse, Fenerbahçe'de oynarken nargile ile yatağını yaktığını itiraf etti. Union Berlin'de kariyerini sürdüren 32 yaşındaki Alman golcü, Twitch'te paylaştığı videosunda, "İstanbul'da mutlu bir günümde evde nargile içiyordum. Ve sonra nargilenin hortumu çıktı ve yatağa düştü. Bütün çarşafımı falan yaktı." ifadelerini kullandı.
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