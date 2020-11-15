15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Süper Lig'de dev takas! Başakşehir ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de dev takas! Başakşehir ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

ve sezon sonunda yılın takasına hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak gönderdiği 'ün bonservisini vererek Boşnak futbolcu 'yı kadrosuna katmak için hareket geçmeyi planlıyor.

ve sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor. Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.

'de oynadığı süre boyunca istikrarlı futbolu ve skora katkısıyla dikkat çeken Visca'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Visca bu sezon 8 lig maçıda 3 gol attı.

F.Bahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç ise yeni takımında ritmini buldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu da teklife olumlu bakıyor.

F.Bahçe ve Başakşehirli yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Visca'yı çok istiyor. (Takvim)
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