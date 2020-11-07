Kadıköy’de yıldız geçidi

Valencia, Pelkas, Samatta ilk 11’de başlayacak. Sosa’nın formasına Perotti ve Mert Hakan aday. Cisse ve Ademi kulübede olacak. Hedef 3 puanı iyi futbol ve bol golle taçlandırmak.

Fenerbahçe hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda son taktik prova gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekip sahaya Sosa dışında geçen haftaki kadrosuyla çıkacak. Arjantinli yıldızın yerine Perotti ya da Mert Hakan'ın oynaması bekleniyor. İlk 11'de kalede Altay, geri dörtlüde Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, orta sahada Gustavo, Ozan, Perotti (Mert Hakan), hücum hattında ise Valencia, Pelkas ve Samatta yer alacak. Cisse, Ademi, Novak, Ferdi gibi isimler 'yedek güç' olarak kulübede olacak. Geçen hafta Antalya deplasmanında pozisyon ve şut rekoru kıran Kanarya, Konya önünde de 3 puanı güzel futbol +bol golle süsleyip taraftarını coşturmayı hedefliyor.

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