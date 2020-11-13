13 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Gökhan Gönül...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'de ile birlikte başarılı bir performans sergileyen hakkında 'den flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık olduğunu açıkladı.

SK tarafından yapılan açıklamada, "'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gökhan Gönül Beşiktaş maçına yetişecek mi?

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