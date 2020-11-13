Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Gökhan Gönül...

Süper Lig'de Caner Erkin ile birlikte başarılı bir performans sergileyen Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe SK tarafından yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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